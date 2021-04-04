Биатлонистка Куклина рассказала, что не получила партию патронов перед масс-стартом

ТАСС, 4 апреля. Биатлонистке Ларисе Куклиной не пришла партия патронов для масс-старта, в связи с чем она собирала их из оставшихся после предыдущих гонок чемпионата России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

В воскресенье представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ Куклина одержала пятую победу на чемпионатах России, став первой в масс-старте на 12,5 км.

"Я выходила на старт, а патронов у меня не было. Я насобирала с предыдущих трех стартов по 5-10 выстрелов, так и бежала, - сказала Куклина. - Не было моей рабочей партии, вот так получилось".

Чемпионат России завершится в воскресенье мужской эстафетой.