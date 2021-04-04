"Уфа" назовет и. о. главного тренера команды в понедельник

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" определится с исполняющим обязанности главного тренера команды в понедельник. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В субботу после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" (0:4) главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило его просьбу.

"Пока неизвестно, когда будет объявлен новый главный тренер, это довольно больная тема, - сказал Газизов. - Она (отставка) произошла быстро, естественно, пока сроков нет. До решения о главном тренере командой будет заниматься кто-то из помощников".

"Завтра вечером перед тренировкой объявим имя помощника, который будет руководить. Сейчас, после отставки Рашида Рахимова, ничего нельзя предвидеть и предугадать, все может произойти. Может, придет новый главный тренер и скажет, что с кем-то придется расстаться. Сейчас я не буду ничего предсказывать", - добавил он.

Рахимов возглавил "Уфу" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом один мяч.

"Уфа" после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Бетсити - Кубка России против грозненского "Ахмата".