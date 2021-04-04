Сульшер исключил возможность перехода футболиста Агуэро в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 4 апреля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер исключил возможность подписания контракта с аргентинским нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Слова норвежского специалиста приводит Sky Sports.

Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

"Я бы не ожидал, что футболист, который играл за клуб в течение 10 лет, захочет перейти к своим местным соперникам, - сказал Сульшер. - Конечно, были примеры, когда футболисты одного манчестерского клуба переходили в другой, но я не одобряю такие поступки. Верность - одна из главных ценностей, которую я приветствую у футболистов".

Агуэро 32 года, в составе "Манчестер Сити" он стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.