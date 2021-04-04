Боксеру Тиму Цзю предложили $1 млн за бой против Зерафы

ТАСС, 4 апреля. Сыну бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тиму Цзю предложен $1 млн за поединок против австралийца Майкла Зерафы. Об этом сообщает портал news.com.au .

Тим Цзю выиграл у Хогана и подтвердил право на титул чемпиона мира по боксу

В среду Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, победив ирландца Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде.

"Цзю - качественный боец. Не хочу его дискредитировать, но он никогда не дрался с таким боксером, как Зерафа, который находится в расцвете сил, - сказал промоутер Зерафы Брайан Аматруда. - Если Тим думает, что намного сильнее Зерафы, то он должен согласиться на проведение этого боя и получить якобы легкие деньги".

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В послужном списке 29-летнего Зерафы 28 побед (17 нокаутом), 4 поражения.