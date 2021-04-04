Шалимов считает, что "Краснодар" возглавит русскоязычный тренер

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подал в отставку в субботу после разгромного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство клуба приняло его заявление.

"Насколько я знаю [владельца "Краснодара" Сергея] Галицкого, думаю, что в клубе не будут рассматривать иностранного тренера, - сказал Шалимов. - Тренер живет в закрытом городке, поселке, где рядом живет Галицкий. Когда я работал, были частые прогулки и разговоры о команде. Галицкому очень важно общение, поэтому важен человек, который говорит по-русски, мне кажется, что иностранец исключен".

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, в которых потерпел шесть поражений. Клуб вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв хорватскому "Динамо" из Загреба в 1/16 финала, а также завершил борьбу в Бетсити - Кубке России, уступив в матче 1/8 финала "Сочи".

"Краснодар" после 24 туров идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию Pro и был официально назначен главным тренером клуба. Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды занимал третье место в чемпионате России и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.