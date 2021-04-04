Вяльбе: лыжница Непряева на чемпионате России скорее разочаровала, чем порадовала

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Выступление лыжницы Натальи Непряевой на чемпионате России больше разочаровало, чем порадовало, ей нужно собраться с мыслями. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Непряева завоевала одну золотую и две серебряные медали на чемпионате России в Тюмени. По ходу сезона спортсменка перенесла операцию на руке.

"Я думаю, что Непряева, конечно, больше здесь разочаровала, чем порадовала, - сказала Вяльбе. - Но в целом не так уж это страшно, потому что ей просто нужно собраться с мыслями. И начать с середины мая нормально готовиться и все у нее будет хорошо".

Непряевой 25 лет, в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 она заняла шестое место, набрав 733 очка. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира.