Бурков: российским пловцам придется подстраиваться под изменения в календаре

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российской сборной по плаванию на открытой воде придется подстраиваться под изменения в планах Международной федерации плавания (FINA), которая приняла решение о переносе олимпийского отборочного турнира. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Сергей Бурков.

Турнир должен был состояться в японской Фукуоке 29-30 мая, однако в воскресенье FINA сообщила о его переносе. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе.

"Ждем решения, уверен, что с ним затягивать не будут, - рассказал Бурков. - Конечно, тренировочные планы сборной по-любому будут меняться, но если останутся те же сроки, но местом проведения станет Европа - это даже неплохо. Если, например, в США - это уже совсем другой разговор. Придется подстраиваться".

2 апреля FINA отменила Кубок мира по прыжкам в воду в Токио, который также был квалификационным к предстоящим Олимпийским играм. Турнир должен был пройти в Токио с 18 по 23 апреля.

Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.