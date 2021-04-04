Вяльбе уверена, что в Тюмени к финалу Кубка мира для лыжников сделают объективную трассу

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не сомневается, что к финалу Кубка мира сезона-2021/22 в Тюмени будет подготовлена объективная трасса. Об этом она сообщила ТАСС.

В марте стало известно, что финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 состоится на территории комплекса "Жемчужина Сибири" в Тюменской области.

"У нас есть идеи, больше никаких замечаний нет, - сказала Вяльбе. - Уверена, сделаем все правильно для того, чтобы была более объективная трасса для спортсменов. В целом нужно двигаться как 5-10 лет назад, нам не надо ничего менять. Динамичное развитие региона, очень хорошие спортсмены отсюда выходят, надеюсь, что так все и останется".

С 27 марта по 4 апреля в Тюмени проходил чемпионат России по лыжным гонкам.