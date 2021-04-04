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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжнице Юлии Ступак весной предстоит микрооперация

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что у спортсменки получился неравномерный сезон
Юлия Ступак Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юлия Ступак
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак весной перенесет микрооперацию. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"У Юлии Ступак получился неравномерный сезон, в том числе и неравномерный чемпионат России, - сказала Вяльбе. - Мы с Юлией поговорили, она сказала, что вообще не знает, что происходит, день отличное самочувствие, день - не очень. Мы знаем, какая есть проблема, надеюсь, она ее весной решит, это небольшая микрооперация, в общем она войдет в строй и будет тренироваться. К Юлии никогда не было вопросов относительно тренировочного процесса".

Ступак 26 лет, она дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также в активе спортсменки две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 она заняла второе место.

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