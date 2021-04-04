Вяльбе: Устюгов должен "пахать с утра до ночи", ему по силам победить Клебо

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов способен бороться с трехкратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Характер у него очень сложный, хотя он очень талантливый спортсмен, единственное - его характер и голова ему чаще мешают, чем помогают, - сказала Вяльбе. - Я хочу, чтобы он показывал результат, который он на самом деле может. Но с характером человек пока справиться не может, он идет на противостояние, но оно не нужно, нужно сконцентрироваться, пахать с утра до ночи".

Вяльбе отметила, что Устюгов является таким же универсальным лыжником, как Клебо и Александр Большунов. "Я уверена, Сергей в следующем году после всех своих неудач, где-то капризов, должен просто мобилизироваться и, стиснув зубы или даже сломав их, показывать результат, который он может, - продолжила Вяльбе. - Он реально может быть первым в спринте, он может бороться с Клебо, может бегать любые дистанции, он такой же универсал, как Клебо, Большунов".

Клебо 24 года, он является трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2016/17.