Биатлонисты сборной Башкирии выиграли эстафету на чемпионате России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 апреля. /ТАСС/. Сборная Башкирии в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова завоевала золотые медали в эстафете 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону, который завершился в Ханты-Мансийске.

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 20 минут 37,6 секунды, затратив шесть дополнительных патронов. Команда Ханты-Мансийского автономного округа в составе Дмитрия Иванова, Никиты Поршнева, Вадима Филимонова и Семена Сучилова заняла второе место (отставание - 29,8 секунды; три дополнительных патрона). Третьей финишировала сборная Москвы в составе Даниила Фомина, Матвея Елисеева, Ильи Гаврилова и Карима Халили (+58,4; 8).

Чемпионат России по биатлону проходил в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.