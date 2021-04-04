Вяльбе надеется, что драк российских лыжников на соревнованиях больше не повторится

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила надежду на то, что на соревнованиях больше не будет происходить конфликтов между российскими лыжниками. Такое мнение она высказала журналистам.

31 марта в первом полуфинале командного спринта на чемпионате России Равиль Валиахметов и Владислав Афанасьев, представляющие на соревнованиях Удмуртию, заняли пятое место и прошли в финал. После финиша у Афанасьева произошел конфликт с Антоном Быковым, выступавшим с Иваном Селезневым за команду Татарстана, из-за того, что Афанасьев сломал палку Быкову перед финальным подъемом, представитель Татарстана посчитал, что это было сделано намеренно. Спортсмены обменялись оскорблениями, Быков ударил ногой по лыжной палке Афанасьева и сломал ее, в ответ представитель Удмуртии нанес Быкову удар своей палкой. Из-за конфликта Афанасьев и Валиахметов не были допущены к финалу.

"Инцидент исчерпан. У нас такого никогда не было, и я надеюсь, что больше никогда не будет", - сказала Вяльбе.

Команда Удмуртии обратилась в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разобраться в конфликте Афанасьева и Быкова. Позже Быков взял на себя вину за инцидент и принес извинения.

Чемпионат России по лыжным гонкам прошел в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.