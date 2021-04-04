"Торпедо" ведет переговоры со "Спартаком" по аренде стадиона

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" вступил в переговоры со столичным "Торпедо" об условиях предоставления в аренду стадиона "Открытие банк арена" в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

"Клубы ведут переговоры насчет условий аренды "Открытие банк арены". Насколько мне известно, у "Торпедо" есть еще другие варианты. Для "Спартака", кроме финансовых условий, важно, чтобы арендатор участвовал в совместных мероприятиях по восстановлению и поддержанию футбольного поля в наилучших кондициях. Например, если мы что-то закупаем или используем какие-то технологии, чтобы это покупалось совместно", - сообщил Фетисов.

"Торпедо" занимает четвертое место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за восемь туров до окончания турнира. В июле стадион имени Эдуарда Стрельцова был закрыт на реконструкцию, команда проводит домашние матчи в Спортгородке в Лужниках. В случае выхода в Российскую премьер-лигу команде потребуется временно арендовать стадион, соответствующий критериям чемпионата.