Иркутский "Зенит" отправил документы о прекращении выступления в ПФЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) получила документы от иркутского "Зенита" о прекращении выступления в первенстве Олимп-ПФЛ. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

1 апреля спортивный директор "Зенита" Александр Ковалев сообщил ТАСС, что клуб не будет доигрывать сезон из-за отсутствия финансирования.

"Получили соответствующие документы от "Зенита", - сказал Соколов.

"Зенит" выступает во второй группе первенства Олимп-ПФЛ. Команда занимает 12-е место после 15 матчей.