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Футбол в России

Президент "Урала" отметил отразившего пенальти в матче с "Арсеналом" Годзюра

По мнению Григория Иванова, екатеринбургский клуб показал хорошую игру во встрече чемпионата России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" мог сложиться иначе, если бы Ярослав Годзюр не отразил пенальти в начале встречи. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

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В воскресенье "Урал" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0. На третьей минуте матча Годзюр отразил удар полузащитника тульской команды Владислава Пантелеева с 11-метровой отметки.

"Я очень доволен результатом. Начали не очень хорошо, если бы пропустили с пенальти, может, игра по-другому сложилась, - сказал Иванов. - Но мы благодарны нашему вратарю, который отразил пенальти. В основном мы держали нить игры".

"Я считаю, что у "Арсенала" больше моментов и не было, один еще момент был, и все. Мы могли забить еще несколько голов. Играли сегодня здорово, в обороне отыграли неплохо, забили два гола, выиграли", - добавил он.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. "Арсенал" идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.

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