Российские дзюдоисты в Сочи проведут подготовительный сбор к чемпионату Европы

В настоящий момент сборная возвращается из турецкой Антальи, где прошел предпоследний рейтинговый "Большой шлем", где российская команда завоевала одну золотую и три бронзовые награды. Победителем турнира стал российский тяжеловес Тамерлан Башаев.

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо проведет подводящий к чемпионату Европы сбор на базе "Юг спорт" в Сочи, там же будет объявлен и состав команды на турнир, который пройдет с 16 по 18 апреля в Лиссабоне. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

"Сейчас у команды начнется сбор в Сочи, на федеральной базе "Юг спорт", и продлится он до 12 апреля. Там же будет оглашен и состав на чемпионат Европы, - рассказал Денисов. - Ситуация в этом году такова, что и европейский, и мировой чемпионаты, и Олимпиада проходят в один год, поэтому перед тренерским штабом стоит очень сложная задача в определении состава".

"Предолимпийский европейский чемпионат всегда очень важен. Но и чемпионат мира для амбициозных спортсменов - более чем серьезный старт, и проводится он непосредственно перед Играми. Поэтому здесь будет нужна верная тактика - у нас сильная команда, есть кому побороться и на Европе, и на мире", - пояснил Денисов.

Чемпионат Европы в Лиссабоне станет для дзюдоистов этапом континентального отбора на Олимпиаду. На данный момент россияне занимают высокие места в мировом рейтинге.

"Рейтинг удовлетворяет - практически в каждом весе попадает по два человека, а в некоторых весах даже больше. В преддверии завершения отборочного цикла будем стараться попасть в первую восьмерку, а еще лучше и в первую четверку, чтобы быть сеяными на Олимпиаде и оказаться разведенными с соперниками по сетке олимпийского турнира".

Об основных принципах олимпийского отбора на Игры

Распределение 352 квалификационных мест на Игры будет проведено на основе мирового рейтинг-листа Международной федерации дзюдо от 28 июня 2021 года. Квалификационный период в связи с пандемией составил более трех лет - с момента проведения первого рейтингового старта "Гран-при" в Китае 25-27 мая 2018 года. Последним стартом квалификации станет чемпионат мира в Венгрии, который пройдет 6-13 июня 2021 года.

Олимпийские путевки на Игры в Токио у дзюдоистов именные, однако если у страны в одной категории квалифицировались несколько атлетов, выбор будет за национальным олимпийским комитетом или за национальной федерацией дзюдо.