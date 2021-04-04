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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки "Астраханочки" завершили выступление в Лиге Европы, проиграв в четвертьфинале

Российский клуб уступил венгерскому "Шиофоку" по сумме двух матчей

ТАСС, 4 апреля. Российская "Астраханочка" в гостях уступила венгерскому "Шиофоку" со счетом 28:29 в ответном матче 1/4 финала женской гандбольной Лиги Европы.

По сумме двух матчей "Шиофок" вышел в полуфинал - первую встречу 2 апреля венгерская команда выиграла со счетом 32:26.

Ранее в воскресенье второй по значимости еврокубковый турнир покинула звенигородская "Звезда". Российский клуб в гостях проиграл "Нанту" со счетом 30:28, в первой встрече французская команда также оказалась сильнее (33:29).

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Летние олимпийские виды спорта
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