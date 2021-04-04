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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Тренер сборной заявил, что доволен серебром чемпионата Европы штангистки Ершовой

Геннадий Аниканов отметил, что россиянка допустила ошибку, но даже без нее не смогла бы превзойти победительницу турнира украинку Камилу Конотоп

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов остался доволен выступлением на чемпионате Европы россиянки Светланы Ершовой, которой удалось завоевать серебряную медаль. Об этом он рассказал ТАСС.

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В воскресенье Ершова заняла второе место в весовой категории до 55 кг. Россиянка в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке), уступив только украинке Камиле Конотоп (208).

"Светлана сегодня выступила в свою силу, хотя в начальной попытке допустила ошибку, - сказал Аниканов. - Но даже если бы и тот подход был удачным, то все равно украинку ей было не достать. Сегодняшнее серебро подтвердило правильность нашего выбора между Светланой, занявшей на недавнем Кубке России второе место, и обладательницей кубка Новицкой, не попавшей в состав на этот турнир. Девочки приносят России одну медаль за одной, что не может не радовать".

В субботу серебряную награду в весовой категории до 49 кг завоевала Кристина Соболь.

27-летняя Ершова является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 198 кг (90+108) и уступила только представительнице Польши Йоанне Лоховской (199).

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