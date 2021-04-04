Тренер сборной заявил, что доволен серебром чемпионата Европы штангистки Ершовой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов остался доволен выступлением на чемпионате Европы россиянки Светланы Ершовой, которой удалось завоевать серебряную медаль. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье Ершова заняла второе место в весовой категории до 55 кг. Россиянка в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке), уступив только украинке Камиле Конотоп (208).

"Светлана сегодня выступила в свою силу, хотя в начальной попытке допустила ошибку, - сказал Аниканов. - Но даже если бы и тот подход был удачным, то все равно украинку ей было не достать. Сегодняшнее серебро подтвердило правильность нашего выбора между Светланой, занявшей на недавнем Кубке России второе место, и обладательницей кубка Новицкой, не попавшей в состав на этот турнир. Девочки приносят России одну медаль за одной, что не может не радовать".

В субботу серебряную награду в весовой категории до 49 кг завоевала Кристина Соболь.

27-летняя Ершова является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 198 кг (90+108) и уступила только представительнице Польши Йоанне Лоховской (199).