Олич отметил, что на игре ЦСКА сказалось недостаточное количество времени на подготовку

ТАСС, 4 апреля. Недостаточное количество времени на подготовку сказалось на игре футбольного клуба ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Тамбова". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Ивица Олич.

В воскресенье ЦСКА на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Армейцы провели первую игру под руководством Олича.

"Я знал, что не будет легко. Было видно, что футболисты устали после игр сборных и дороги, - сказал Олич. - Но настрой сегодня был какой надо. Я видел очень много хороших моментов, может быть, наши моменты мы не забивали. Главное, что набрали три очка".

На 69-й минуте встречи поле на носилках покинул исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. "Сказалась на качестве игры маленькая подготовка с футболистами из-за игр сборных. К сожалению, еще одну травму получил игрок, который проводил матчи за сборную, он был уставшим, - сказал Олич. - Сегодня большая нагрузка была у него, поэтому он получил травму. Есть информация, что травма будет серьезной, мне очень жаль, что мы потеряли очень важного игрока".

"Болельщики удивили. Я думал, что мы дома играем. Это для меня было важно. Они были нашим 12-м игроком", - подчеркнул Олич.

ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.