Газзаев: Оличу предстоит много работы для улучшения качества игры ЦСКА

В воскресенье ЦСКА на выезде переиграл "Тамбов" со счетом 2:1 в 24-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в первом матче под руководством Олича. Хорват сменил на посту Виктора Гончаренко. Он выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год и под руководством Газзаева стал обладателем Кубка УЕФА и трижды чемпионом России.

"Хочу поздравить Олича с первой победой, она далась очень непросто. Очень хороший старт, с точки зрения результата лучше и не придумаешь. Работы у Олича еще достаточно много, но важно, что удалось набрать три очка. Сейчас самое главное - результат, надо попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона", - отметил Газзаев.

"Что касается качества игры, то его надо улучшать. Думаю, что каждый игрок пытался показать свои лучшие качества при новом тренере, видно, что заряженность была. Работу тренера можно будет оценивать уже после того, как пройдет полноценный сбор. Пока видно, что работы у Олича еще много", - добавил собеседник агентства.

ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет волгоградский "Ротор", а 8 апреля в гостях встретится с тульским "Арсеналом" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России.