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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Ершова рассказала, что довольна серебром чемпионата Европы, но очень хотела выиграть

Российская тяжелоатлетка отметила организацию турнира, проходящего в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Ершова, занявшая второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, довольна своей серебряной наградой, однако выходила к штанге с огромным желанием стать первой. Об этом Ершова сообщила журналистам.

Россиянка, выступающая в весовой категории до 55 кг, в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке). Первое место заняла украинка Камила Конотоп (208), третьей стала бельгийка Нина Стерк (197). 27-летняя Ершова является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 198 кг (90+108).

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"Не могу сказать, что сегодня я показала лучший результат. В 2019 году у меня уже было серебро чемпионата Европы, и на этот раз хотелось подняться выше. В толчке, конечно, неплохо выступила, но рывок не получился таким, как хотела. Что касается моей соперницы из Украины, то на предыдущих соревнованиях мне всегда удавалось ее превзойти, но сегодня не получилось", - призналась Ершова.

"Тактически сегодня все было сделано верно, просто я сама оплошала. Я могла поднять в рывке больше, но сделала непростительную ошибку, которая на взрослых соревнованиях не прощается. Сумма 200 у меня уже была, но для себя, конечно, я довольна", - продолжила спортсменка.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой при поддержке Департамента спорта Москвы.

"Организация турнира на высшем уровне, такого не было еще ни на одних соревнованиях. Все продумано до мелочей, что очень приятно. Дома всегда приятно выступать", - заключила Ершова.

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