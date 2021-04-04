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КХЛ

ЦСКА обыграл СКА и удвоил преимущество в финальной серии Западной конференции КХЛ

Московские армейцы победили со счетом 2:0 благодаря голам Максима Шалунова и Константина Окулова
Владимир Ткачев (СКА) и Андрей Локтионов (ЦСКА) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Владимир Ткачев (СКА) и Андрей Локтионов (ЦСКА)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл петербургский СКА со счетом 2:0 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 545 зрителей.

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Шайбы забросили Максим Шалунов (22-я минута) и Константин Окулов (60). Встреча стала юбилейной для нападающего СКА Ивана Морозова (100 матчей в КХЛ).

Сухая серия вратаря ЦСКА Ларса Юханссона составляет 180 минут. Он провел третий матч на ноль в плей-офф подряд: в седьмом матче серии второго раунда плей-офф против ярославского "Локомотива" армейцы одержали победу со счетом 2:0, в первом матче финала Западной конференции против СКА - со счетом 3:0.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды - в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три - ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

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