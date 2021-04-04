Спортдиректор "Тамбова" заявил, что главная задача клуба - доиграть сезон

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" должен доиграть сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги и по возможности набирать очки. Задачи клуба в беседе с ТАСС обозначил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В воскресенье "Тамбов" на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

"Как мы и предполагали, пауза в чемпионате пошла нам на пользу, использовали ее эффективно, - сказал Худяков. - Несмотря на поражение, считаю, что прогресс в нашей игре очевиден. Проходит время, ребята лучше узнают друг друга, привыкают к требованиям тренерского штаба. Все это естественно и закономерно".

Спортивный директор "Тамбова" отметил игру голкипера Виталия Сычева, который отразил пенальти на 64-й минуте. "Видна рука главного тренера Сергея Первушина, который на данный момент выжимает максимум из команды. Понятно, что поражение есть поражение, результат никого не радует, тем не менее есть и позитив, в принципе на равных боролись с ЦСКА. - добавил спортдиректор. - Думаю, если отбросить итоговый счет, можем занести сегодняшнюю игру в актив. К ребятам претензий нет, все бьются и стараются, уверен, что многие отметят по сегодняшней игре нашего голкипера Виталия Сычева, который отразил пенальти и еще несколько раз выручил команду".

"Задача клуба - доиграть чемпионат, а там будет видно. Естественно, по возможности набирать очки", - подчеркнул Худяков.

"Тамбов" потерпел пятое поражение кряду и идет на последней, 16-й строчке в таблице, имея в активе 13 очков после 24 встреч.