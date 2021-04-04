Тренер штангистки Ершовой заявил, что ее серебряная медаль частично отлита в гараже

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сборная России по тяжелой атлетике в начальный период пандемии коронавируса была лишена возможности тренироваться на федеральных базах и вынуждена была готовиться в квартирах и гаражах. Об этом рассказал журналистам главный тренер женской команды Геннадий Аниканов.

"Мы только прошлым летом возобновили тренировки на федеральных базах. А до этого тренировались кто где. Кто-то в квартире, а кто-то и в гараже. Было ли серебро той же Ершовой частично отлито в гараже? Можно сказать и так", - признался тренер.

В воскресенье на чемпионате Европы в Москве Светлана Ершова заняла второе место в весовой категории до 55 кг. Россиянка в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке), уступив только украинке Камиле Конотоп (208).

"Тяжелые времена тогда были. Но сейчас хочется сказать спасибо центру спортивной подготовки, нашей федерации и министерству спорта за отличные условия. Единственное, приходится сдавать тесты на коронавирус", - сказал главный тренер.

С апреля по июнь 2020 года сборная России по тяжелой атлетике из-за закрытия федеральных баз была лишена возможности тренироваться в привычных условиях.