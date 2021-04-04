Футболист молодежной команды подмосковного клуба "Знамя труда" умер во время матча

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Защитник молодежной команды клуба "Знамя труда" из Орехово-Зуева Никита Сидоров умер во время матча на местном стадионе "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил начальник команды Дмитрий Пинин.

"Действительно, это так. Была игра молодежного состава, это случилось. Больше ничего сказать не могу", - сказал Пинин.

Сидорову было 18 лет.

4 июля 2020 года 16-летний голкипер "Знамени Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке в него ударила молния. Первую помощь ему оказал тренер команды Антон Басов, который сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был введен в искусственную кому, через несколько дней игрок пришел в себя.