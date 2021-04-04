Тренер штангистов рассказал, что его постоянно просят помочь попасть на чемпионат Европы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главному тренеру женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадию Аниканову в дни чемпионата Европы постоянно поступают просьбы помочь пройти в закрытый для болельщиков зал, где проходят соревнования. Об этом Аниканов сообщил журналистам.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований приняли решение проводить их без зрителей.

"Меня одолевают просьбами помочь попасть на чемпионат Европы. Но, к сожалению, чемпионат Европы проходит без зрителей, в зал могут пройти только люди с аккредитациями. Мы не можем пригласить на соревнования даже своих близких и знакомых", - сказал Аниканов.

Московский чемпионат Европы по тяжелой атлетике стал первым крупным международным соревнованием по этому виду спорта за последние полтора года.