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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Тренер штангистов рассказал, что его постоянно просят помочь попасть на чемпионат Европы

Соревнования проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главному тренеру женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадию Аниканову в дни чемпионата Европы постоянно поступают просьбы помочь пройти в закрытый для болельщиков зал, где проходят соревнования. Об этом Аниканов сообщил журналистам.

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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований приняли решение проводить их без зрителей.

"Меня одолевают просьбами помочь попасть на чемпионат Европы. Но, к сожалению, чемпионат Европы проходит без зрителей, в зал могут пройти только люди с аккредитациями. Мы не можем пригласить на соревнования даже своих близких и знакомых", - сказал Аниканов.

Московский чемпионат Европы по тяжелой атлетике стал первым крупным международным соревнованием по этому виду спорта за последние полтора года.

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