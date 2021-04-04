Рекордсмен мира Чупков стал вторым в 100-метровке брассом на чемпионате России по плаванию

КАЗАНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира и действующий рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков занял второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате России. Соревнования проходят в Казани.

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Чупков преодолел дистанцию за 59,47 секунды, первое место занял Кирилл Пригода (59,11), третье - Александр Палатов (59,59).

В женском заплыве на 100 м баттерфляем чемпионкой России стала Арина Суркова (57,54), второй стала Светлана Чимрова (57,83), третьей - Александра Сабитова (57,96). В заплыве на 50 м баттерфляем среди мужчин победил Андрей Минаков (23,02), второе место у Андрея Жилкина (23,13), третье - у Романа Шевлякова (23,25).

В заплыве на 400 м вольным стилем победила Анна Егорова (4.04,10), второе место заняла Анастасия Кирпичникова (4.06,26), третье - Вероника Андрусенко (4.11,57).

В женской эстафете 4х100 м победила команда Новосибирской области в составе Арины Сурковой, Александры Кичигиной, Василисы Буйной и Дарьи Трофимовой (3.40,40), второе место заняли петербургские пловчихи (Дарья Устинова, Дарья Татаринова, Ирина Шваева, Мария Каменева; 3.40,97), третьими стали представительницы Москвы (Елизавета Сусорова, Елизавета Грохотова, Варвара Чемисова, Анастасия Журавлева; 3.47,38).

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля.