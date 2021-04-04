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Футбол в России

"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Ростовом" в РПЛ

Встреча прошла при рекордных для текущего сезона 32 888 зрителях и завершилась со счетом 3:2
Роман Зобнин ("Спартак") и Кэнто Хасимото ("Ростов") Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Роман Зобнин ("Спартак") и Кэнто Хасимото ("Ростов")
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ростов" со счетом 3:2 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии рекордных для текущего сезона 32 888 зрителей.

В составе победителей голы забили Виктор Мозес (23-я минута) и Александр Соболев (44, 58). У проигравших отличился Георгий Махатадзе (32), на 27-й минуте в свои ворота забил защитник "Спартака" Павел Маслов. Соболев забил седьмой гол в последних четырех матчах, всего в активе 24-летнего форварда 12 мячей и три голевые передачи в 17 играх текущего сезона РПЛ.

"Спартак" впервые с 8 декабря 2013 года победил "Ростов" в гостях, тогда красно-белые оказались сильнее хозяев поля со счетом 1:0. Матч первого круга текущего сезона, прошедший 31 октября в Москве, завершился победой "Ростова" со счетом 1:0.

Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. "Ростов" идет восьмым, имея в активе 37 очков после 24 встреч.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 11 апреля в гостях сыграют с московским "Локомотивом", а "Ростов" днем ранее примет казанский "Рубин".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4ЦСКА24134742-2543
5Динамо24133836-2642
6Рубин24124833-2940
7Сочи24117638-2640
8Ростов24114932-2637
9Химки23105830-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Арсенал24451519-4217
15Уфа24351615-4114
16Тамбов24341715-4513

 

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