"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Ростовом" в РПЛ

В составе победителей голы забили Виктор Мозес (23-я минута) и Александр Соболев (44, 58). У проигравших отличился Георгий Махатадзе (32), на 27-й минуте в свои ворота забил защитник "Спартака" Павел Маслов. Соболев забил седьмой гол в последних четырех матчах, всего в активе 24-летнего форварда 12 мячей и три голевые передачи в 17 играх текущего сезона РПЛ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ростов" со счетом 3:2 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии рекордных для текущего сезона 32 888 зрителей.

Соболев оформил уже третий дубль за последний месяц Вот так Саша вывел «Спартак» вперед. Ну просто машина pic.twitter.com/2n3ynacGp0

"Спартак" впервые с 8 декабря 2013 года победил "Ростов" в гостях, тогда красно-белые оказались сильнее хозяев поля со счетом 1:0. Матч первого круга текущего сезона, прошедший 31 октября в Москве, завершился победой "Ростова" со счетом 1:0.

Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. "Ростов" идет восьмым, имея в активе 37 очков после 24 встреч.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 11 апреля в гостях сыграют с московским "Локомотивом", а "Ростов" днем ранее примет казанский "Рубин".