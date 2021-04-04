"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Ростовом" в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ростов" со счетом 3:2 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии рекордных для текущего сезона 32 888 зрителей.
В составе победителей голы забили Виктор Мозес (23-я минута) и Александр Соболев (44, 58). У проигравших отличился Георгий Махатадзе (32), на 27-й минуте в свои ворота забил защитник "Спартака" Павел Маслов. Соболев забил седьмой гол в последних четырех матчах, всего в активе 24-летнего форварда 12 мячей и три голевые передачи в 17 играх текущего сезона РПЛ.
Соболев оформил уже третий дубль за последний месяц— Матч ТВ (@MatchTV) April 4, 2021
Вот так Саша вывел «Спартак» вперед. Ну просто машина pic.twitter.com/2n3ynacGp0
"Спартак" впервые с 8 декабря 2013 года победил "Ростов" в гостях, тогда красно-белые оказались сильнее хозяев поля со счетом 1:0. Матч первого круга текущего сезона, прошедший 31 октября в Москве, завершился победой "Ростова" со счетом 1:0.
Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. "Ростов" идет восьмым, имея в активе 37 очков после 24 встреч.
В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 11 апреля в гостях сыграют с московским "Локомотивом", а "Ростов" днем ранее примет казанский "Рубин".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|49-28
|47
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|5
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|7
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|8
|Ростов
|24
|11
|4
|9
|32-26
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|24
|9
|5
|10
|27-29
|32
|12
|Урал
|24
|6
|11
|7
|22-30
|29
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Арсенал
|24
|4
|5
|15
|19-42
|17
|15
|Уфа
|24
|3
|5
|16
|15-41
|14
|16
|Тамбов
|24
|3
|4
|17
|15-45
|13