Матч чемпионата Испании по футболу был приостановлен из-за расистских оскорблений

ТАСС, 4 апреля. Испанский футбольный клуб "Валенсия" покинул поле в первом тайме гостевого матча 29-го тура чемпионата страны с "Кадисом" из-за расистских оскорблений в адрес игрока Муктара Диакаби.

Встреча была остановлена на 30-й минуте при счете 1:1. Диакаби отказался продолжить игру и покинул поле после того, как услышал оскорбление со стороны полузащитника "Кадиса" Хуана Калы. Позднее Диакаби поддержали его партнеры по команде и покинули поле.

Позднее "Валенсия" выступила с заявлением с своем Twitter. "Игрок, в адрес которого прозвучало расистское оскорбление, попросил товарищей по команде вернуться на поле для борьбы", - говорится в сообщении.

Встреча завершилась победой "Кадиса" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Кала (14-я минута) и Маркос Мауро (88). У проигравших отличился Кевин Гамейро (19). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

"Валенсия" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 33 очка в 29 матчах. "Кадис" идет 13-м, набрав 32 очка после 29 встреч.

В новость были внесены изменения (22:18 мск) - добавлен итог матча.