Боброва считает, что We Are the Champions - хороший вариант для гимна сборной России

ТАСС, 4 апреля. Композиция группы Queen "We Are the Champions" является хорошим вариантом для гимна российской команды на Олимпийских играх. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказала олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Екатерина Боброва.

В марте исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград. Ранее комиссия спортсменов ОКР предложила "Катюшу" в качестве гимна, однако этот вариант не устроил Спортивный арбитражный суд.

"Потрясающая музыка [Чайковского], но не было того тонкого момента, когда "сейчас слеза покатится", - сказала Боброва. - Но, кстати, "We Are the Champions" - хороший вариант. Единственное, может быть, стоит написать текст на русском - "мы чемпионы, мы победим".