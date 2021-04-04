{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Боброва считает, что We Are the Champions - хороший вариант для гимна сборной России

В марте исполком Олимпийского комитета России предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна российской команды на Олимпиаде в Токио

ТАСС, 4 апреля. Композиция группы Queen "We Are the Champions" является хорошим вариантом для гимна российской команды на Олимпийских играх. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказала олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Екатерина Боброва.

На эту тему
Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России на церемонии награждения
Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России на церемонии награждения

В марте исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград. Ранее комиссия спортсменов ОКР предложила "Катюшу" в качестве гимна, однако этот вариант не устроил Спортивный арбитражный суд.

"Потрясающая музыка [Чайковского], но не было того тонкого момента, когда "сейчас слеза покатится", - сказала Боброва. - Но, кстати, "We Are the Champions" - хороший вариант. Единственное, может быть, стоит написать текст на русском - "мы чемпионы, мы победим".

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Футбол в России
Тедеско считает, что футболист "Спартака" Маслов провел блестящий матч против "Ростова"
На 27-й минуте защитник отправил мяч в свои ворота
Читать полностью