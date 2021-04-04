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Футбол в России

Тедеско сравнил футболиста "Спартака" Соболева с Левандовским

Главный тренер отметил, что команда становится менее опасной в отсутствие ключевого нападающего
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Нападающий "Спартака" Александр Соболев играет в клубе такую же роль, как Роберт Левандовский в мюнхенской "Баварии". Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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В воскресенье "Спартак" обыграл "Ростов" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Соболев забил два мяча, в том числе победный.

"Саша был и является хорошим игроком, в дальнейшем он будет становиться только лучше, так как молод и постоянно работает над собой, - сказал Тедеско. - В последнее время он стал лучше работать корпусом при контроле мяча. Как я уже говорил, в этом сезоне он пропустил около десяти игр из-за травм, без него, конечно, мы тоже набирали очки, но каждой команде нужен подобный ключевой нападающий. Без Левандовского, например, мюнхенская "Бавария" уже не будет такой опасной, как с ним, здесь та же ситуация".

Соболев выступает за "Спартак" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне провел 19 матчей за красно-белых, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В марте футболист был признан игроком месяца в РПЛ.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 11 апреля в гостях сыграют с московским "Локомотивом".

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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