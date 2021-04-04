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Футбол в России

Тедеско считает, что футболист "Спартака" Маслов провел блестящий матч против "Ростова"

На 27-й минуте защитник отправил мяч в свои ворота

ТАСС, 4 апреля. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Павел Маслов провел блестящий матч против "Ростова", несмотря на автогол. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Доменико Тедеско.

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В воскресенье "Спартак" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 3:2 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Маслов забил в свои ворота на 27-й минуте. Он с тремя автоголами вышел на второе место по этому показателю среди спартаковцев. Рекорд принадлежит выступавшему за красно-белых с 1947 по 1958 год Юрию Седову, который четырежды забивал в свои ворота.

"Не так важно, что он забил автогол или что, например, по его вине был назначен пенальти, ведь нельзя по таким небольшим фактам судить в целом о том, как игрок провел матч, - сказал Тедеско. - Он сегодня играл против [Понтуса] Альмквиста - одного из самых быстрых футболистов РПЛ, страховал в глубине, выиграл огромное количество единоборств, в его исполнении мы увидели много хороших передач - Павел провел блестящий матч. Он действительно хорош, и мы совершенно удовлетворены его игрой. Я буду поддерживать каждого футболиста до самого конца, потому что они все являются моими игроками, это нормально".

Маслову 20 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах за "Спартак" в различных турнирах и отдал одну голевую передачу.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. В следующем туре подопечные Тедеско 11 апреля в гостях сыграют с московским "Локомотивом".

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