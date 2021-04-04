"Севилья" прервала пятиматчевую беспроигрышную серию "Атлетико" в чемпионате Испании

"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании по футболу 2020 года

Единственный гол на 70-й минуте встречи забил Маркос Акунья. На восьмой минуте пенальти не реализовал полузащитник "Севильи" Лукас Окампос. Вратарь "Атлетико" Ян Облак отразил 11-метровый во втором матче подряд.

"Атлетико" не сумел продлить серию без поражений из пяти матчей (три победы, две ничьи) в чемпионате Испании. В предыдущий раз подопечные Диего Симеоне проиграли в национальном первенстве 20 февраля в домашней встрече против "Леванте" (0:2).

Мадридский клуб набрал 66 очков в 29 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства страны, на три очка опережая идущий вторым "Реал". Третье место с 62 очками занимает "Барселона", которая проведет матч 29-го тура против "Вальядолида" в понедельник на своем поле. "Севилья" идет четвертой, имея в активе 58 очков.

В следующем туре "Атлетико" 11 апреля в гостях сыграет с "Бетисом". "Севилья" днем позднее на выезде встретится с "Сельтой".