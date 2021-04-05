Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (10-я минута), Конор Шири (24), Александр Овечкин (29), Карл Хагелин (43) и Евгений Кузнецов (46). У проигравших отличились Трэвис Зэйджак (4, 56), Евгений Шарангович (38) и Йеспер Братт (51). Овечкин и его партнер по команде россиянин Дмитрий Орлов отдали по две результативные передачи, Кузнецов сделал один голевой пас.

ТАСС, 5 апреля. "Вашингтон" победил "Нью-Джерси" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал 34 очка (19 голов + 15 передач) в 34 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 725-ю шайбу в 1 186 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб "Рытиржи Кладно" во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Российский нападающий догнал Бретта Халла по количеству шайб (265), заброшенных в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ. Лидирует Дэйв Андрейчук (274).

Ворота столичного клуба защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 35 из 39 бросков по своим воротам. Хоккеисты "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 54 очка в 38 матчах. "Нью-Джерси" идет на предпоследней, седьмой строчке, имея в активе 32 очка после 36 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" 7 апреля в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Джерси" в этот же день на домашней площадке примет "Баффало".