Количество включенных в ковид-протокол игроков клуба НХЛ "Ванкувер" достигло 16

ТАСС, 5 апреля. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" нападающий Марк Микелис и защитник Джейлен Четфилд включены в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее в протокол были внесены 14 игроков команды. Лига приняла решение перенести встречу с "Эдмонтоном" 4 апреля и две игры против "Виннипега", которые должны были пройти 5 и 7 апреля.

Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Лига ранее заявила, что "Ванкувер" будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против "Калгари".

Микелис провел в текущем сезоне 6 матчей, Четфилд - 10. Игроки не отметились результативными действиями.

"Ванкувер" занимает пятую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.