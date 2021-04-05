Голкипер "Далласа" Худобин выведен из ковид-протокола НХЛ после отрицательного теста

ТАСС, 5 апреля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин сможет принять участие в следующем матче против "Чикаго". Об этом сообщает газета The Dallas Morning News.

Худобин был помещен в список отстраненных из-за коронавируса игроков 3 апреля после положительного теста. Голкипер сдал повторный тест, который показал отрицательный результат.

Худобину 34 года, в текущем сезоне он провел 20 матчей, отражая в среднем 90,8% бросков. В прошлом сезоне вместе с "Далласом" он дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила "Тампе" со счетом 2-4 в серии.

"Даллас", занимающий шестое место в Центральном дивизионе, проведет гостевой матч с "Чикаго" 7 апреля.