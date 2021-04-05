"Флорида" обыграла "Коламбус" и одержала шестую победу подряд в НХЛ

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе. Место в воротах занял Крис Дриджер, он отразил все 32 броска по своим воротам и оформил второй шатаут в сезоне (третий в карьере). Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко не отметились результативными действиями.

"Флорида" одержала шестую победу подряд и занимает первую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 39 матчах. "Коламбус" находится на седьмой позиции с 36 очками в 40 играх. Следующие матчи команды проведут 7 апреля, "Флорида" сыграет на выезде с "Каролиной", "Коламбус" примет "Тампу".

В других матчах дня "Каролина" победила дома "Даллас" со счетом 1:0, "Аризона" обыграла в гостях в овертайме "Анахайм" (3:2), "Калгари" на своем льду уступил "Торонто" (2:4).