Сменив бутсы на костюм. Пять историй о тренерских карьерах бывших футболистов

Хорват Ивица Олич в воскресенье провел дебютный матч в статусе главного тренера московского ЦСКА. Он стал первым легионером, который не только защищал цвета команды на поле, но и возглавил тренерский штаб «армейцев». В истории футбола такие истории не редкость, зачастую игроки не просто выбирают тренерский путь, но и возвращаются в родные клубы. С 2017 года Олич был ассистентом Златко Далича, наставника сборной Хорватии, но опыта работы именно главным тренером у него не было. Вспоминаем, как по-разному для известных футболистов складывался первый опыт руководства командами. Не убил в себе футболиста Для чемпиона мира и Европы француза Тьерри Анри путевкой в большой футбол стал «Монако». Тут произошла его судьбоносная встреча с Арсеном Венгером, титул чемпиона Франции и звание лучшего молодого игрока страны, это уже потом будут и «Арсенал», и «Барселона». После завершения карьеры игрока Анри работал с юношеской командой «Арсенала», входил в тренерский штаб сборной Бельгии и выступал в роли эксперта на телевидении.

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В октябре 2018 года руководство «Монако» пригласило Анри сменить на тренерском посту Леонарду Жардима, под руководством которого команда выдала восьмиматчевую безвыигрышную серию. Казалось, что приход легендарного француза встряхнет команду, но, спойлер - этого не произошло. В первой же игре под руководством Анри монегаски проиграли «Страсбуру» (1:2) в чемпионате страны, скомканный старт продолжили ненужные ничьи и поражения, в итоге Анри-тренер выиграет только четыре матча из 20. Многие футболисты «Монако» отмечали, что Анри не был похож на типичного тренера. Он постоянно переживал в случаях, если у игроков что-то не получалось на тренировках, показывал упражнения сам, обижался на футболистов. Вот так оценил работу тренера российский полузащитник Александр Головин в одном из интервью. «Анри еще не убил в себе футболиста, когда на тренировках что-то не получалось, он нервничал, кричал, - рассказывал Головин на Youtube-канале «Красава». – Он пытался выйти на тренировку и показывать, как нужно делать, кричал, чтобы у него попробовали отобрать мяч. Все были немного в шоке, бывали моменты, что он долго не общался с командой». Самое грустно, что Анри покинул команду со скандалом. Француз отстранил нескольких игроков, аргументировав это тем, что они думают только о своем будущем, а от работы отстранили его. На следующий день Анри уволили, вернув Жардима. Специалист проработал в родном клубе чуть больше трех месяцев. Вернуть спартаковский дух Дебюту трехкратного чемпиона России в составе «Спартака» Валерию Карпину тоже не позавидуешь, хотя результат он показал гораздо более выдающийся, чем Анри-тренер. Завершив карьеру игрока в 2005 году в испанском «Реале Сосьедад», Карпин работал на телевидении. В 2008 году «Спартак» предложил Карпину стать генеральным директором клуба, и на новой должности специалист сразу показал характер, отправив в отставку главного тренера команды Станислава Черчесова. Клуб возглавил датчанин Микаэль Лаудруп, «Спартак» завершил сезон 2008 года восьмым в чемпионате России, что после прошлогоднего второго места было слабым результатом.

Датский специалист был уволен в начале следующего сезона, с одной победой в пяти первых играх чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал именно Карпин, сохранивший должность гендиректора. В первом же матче «Спартак» в «Лужниках» обыграл «Терек» со счетом 2:0. «Я думаю, что наши игроки обладают мастерством, однако оно может появиться, если есть самоотдача, - отмечал после матча Карпин. – Хотел бы, чтобы Лаудруп был главным тренером, а не я, чтобы было все нормально. С удовольствием сидел бы в офисе и отдыхал. Если команде, именно команде, нужно, чтобы я был главным тренером, то я готов». В том году «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив лидерство «Рубину». Интересно, что тренерскую лицензию Карпин получил только по окончании сезона 2009 года. В следующем сезоне «Спартак» занял четвертое место в чемпионате, но дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл «Порту». Карпин оценил сезон как «неудовлетворительный», но к апрелю 2011 года ситуация ухудшилась – красно-белые шли на последнем месте в чемпионате и специалист написал заявление «по собственному желанию». Руководство клуба отставку не приняло, а игроки вышли на поле в футболках в поддержку Карпина. Первое увольнение специалиста произошло после сезона-2011/12, причем он сохранил за собой должность генерального директора клуба. В ноябре 2012 года Карпин вернулся – стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Унаи Эмери. Окончательно специалист покинул команду в марте 2014 года. Королевское величие Зидана Чемпион мира, победитель Лиги чемпионов и чемпион Испании Зинедин Зидан выдал по-настоящему королевский тренерский дебют в «Реале», но для этого ему пришлось немало поучиться. Изначально Зидан был назначен помощником президента «Реала» Флорентино Переса, но менеджерская деятельность ему быстро наскучила. В 2012 году Зидан начал тренерскую карьеру в молодежной академии «Реала», а после увольнения Жозе Моуринью получил чудо-шанс – стал помощником мэтра тренерского движения Карло Анчелотти. Именно в Зидане видели преемника Анчелотти, но до дебюта бывшему футболисту пришлось поработать в резервной команде «королевского клуба» - «Кастилье». Но вот и долгожданный шанс – в январе 2016 года Зидан назначен главным тренером, сменив провалившегося Рафаэля Бенитеса.

«Для меня это новая эра. Это будет трудный вызов, но это то, чего я с нетерпением жду, - отмечал тогда Зидан. - Роль тренера заключается в том, чтобы получить результаты. Та же задача будет и у меня, независимо от того, что я здесь делал как игрок. Началась новая эра, и главное - выигрывать матчи». Удивительно, но после прихода Зидана на тренерскую должность «Реал» сложно обрел новое дыхание – титулы посыпались один за другим. Чемпионство Испании, Суперкубок страны, три победы в Лиге чемпионов, по две – в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Такого мало кто мог ожидать. Сыграла ли истина «талантливый человек талантлив во всем» или так сказались прилежно усвоенные Зиданом уроки тренерского мастерства – нам остается только догадываться. Великий француз решил покинуть «Реал» победителем, а именно после победы в Лиге чемпионов. После его ухода у мадридского клуба начались проблемы, и он вернулся, чтобы сразу же выиграть чемпионат Испании. «Я думаю, что Зидан знает, как правильно управлять командой, - сказал как-то Криштиану Роналду. - Это непросто, потому что все игроки хотели бы много играть. Но он знает, как работать разумно и вовлечь в процесс всех игроков». Новичку Пирло не повезло Чемпион мира 2006 года итальянец Андреа Пирло в своей автобиографии писал, что совсем не мечтает о тренерской работе и после завершения карьеры рассчитывает вести тихую, спокойную жизни. Но ради «Ювентуса» передумал.

На главный тренерский пост Пирло попал довольно спонтанно – в прошлом сезоне «Ювентус» под руководством Маурицио Сарри в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Лиону» по сумме двух матчей (0:1, 2:1) и покинул турнир. Пирло, назначенный главным тренером молодежной команды «Ювентуса» 30 июля 2020 года, возглавил основную команду спустя десять дней. Поначалу болельщики были воодушевлены этой новостью, но чуть позже опомнились. «Ювентус» начал буксовать в чемпионате, уступив лидерство миланским клубам - после 10-го тура туринцы занимали лишь шестое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» продвигался неплохо – в последнем матче группового этапа была обыграна «Барселона», что обеспечило первое место в группе. Но в 1/8 финала «Ювентус» уступил в двухматчевом противостоянии «Порту». Сейчас в клубе уже ощутим конфликт, ведь отставание от лидирующего в чемпионате Италии «Интера» составляет десять очков, и многие СМИ предрекают Пирло уход из клуба по окончании сезона. Желание руководства «Ювентуса» любой ценой воспитать своего тренера, по примеру Барселоны» и «Реала», привело к краху команды. 21 марта «Ювентус» проиграл «Беневенто», после чего вскипел президент клуба Джанни Аньелли и на повышенных тонах побеседовал с Пирло в раздевалке после игры. Наверное, не такого дебюта ждал Андреа в бывшем клубе. Возродивший «Рейнджерс» Джеррард Всего два месяца понадобилось Стивену Джеррарду чтобы вернуться в «Ливерпуль» после завершения карьеры игрока. В январе 2017 года он был назначен тренером академии, а уже в сентябре стал главным тренером команды игроков до 19 лет. В юношеской Лиге чемпионов УЕФА «Ливерпуль» легко вышел из группы с «Марибором», «Севильей» и «Спартаком», однако уступил в 1/8 финала «Манчестер Сити». Но и первый опыт руководства взрослой командой, и пока что главный тренерский успех ждали Джеррарда в другом месте.