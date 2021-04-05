Биатлонистка Подчуфарова уверена, что к ней не может быть допинговых претензий

В январе вышел доклад независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) о коррупционных делах бывшего руководства организации. В документе говорилось, что на основе базы данных московской лаборатории (LIMS) могут быть открыты новые допинговые дела в отношении российских биатлонистов. В сентябре 2020 года база данных стала основанием для временного отстранения Екатерины Глазыриной и Тимофея Лапшина. Последний с 2017 года выступал за Южную Корею.

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призер чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова в интервью ТАСС заявила, что к ней не может быть претензий со стороны антидопинговых служб, в том числе на основе базы данных московской лаборатории.

"Это исключено. Если говорить о Тимофее, то его имя изначально присутствовало в этом списке, - сказала Подчуфарова. - Меня же в них никогда не было. Более того, это первое, о чем мы договорились со словенцами: я отправила запрос в IBU и в его специальный антидопинговый орган, откуда мне пришел ответ, что ко мне нет никаких претензий".

"После возобновления карьеры мне надо было вернуться в пул тестирования, что я и сделала. Это произошло еще до появления варианта со Словенией. Так что я всегда была открыта для тестирования. В этом отношении я в себе уверена на сто процентов", - подчеркнула она.

Подчуфарова на прошлой неделе выступила на чемпионате России, этот старт стал для нее первым после двухлетнего перерыва, который вобрал в себя неудачную попытку перейти в сборную Словении. В январе ей было отказано в получении гражданства страны, 28-летняя спортсменка вернулась в Россию.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.