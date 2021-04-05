Подчуфарова заявила, что ее приглашали другие европейские сборные после отказа словенцев

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призер чемпионата мира 2017 года по биатлону россиянка Ольга Подчуфарова после сорвавшегося перехода в сборную Словении имела предложения выступать за другие европейские команды. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Подчуфарова на прошлой неделе выступила на чемпионате России, этот турнир стал для нее первым после двухлетнего перерыва, во время которого была неудачная попытка перейти в сборную Словении. В январе ей было отказано в получении гражданства страны, 28-летняя спортсменка вернулась в Россию.

"Самое смешное, что предложения от других команд были. Но надо понимать следующее: для перехода в Словению у меня были предпосылки личного характера, в этой истории все было не так просто", - сказала Подчуфарова.

"Кроме того, мой переход был предварительно согласован с Международным союзом биатлонистов (IBU). И как бы это тогда выглядело? Они, зная о моем желании перейти в Словению, получили бы запрос на переход в другую страну? Это было бы чересчур", - добавила она.

Биатлонистка не стала называть сборные, лишь заметив, что предложения поступали из Европы.