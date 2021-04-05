В "Далласе" прокомментировали включение тренера команды в ковид-протокол по ходу матча НХЛ

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Рик Боунесс был включен в ковид-протокол лиги по ходу матча регулярного чемпионата против "Каролины" из соображений безопасности. Об этом сообщил генеральный директор клуба Джим Нилл, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

Боунесс не вышел на третий период матча, который завершился победой "Каролины" со счетом 1:0. На скамейке его обязанности выполнял помощник Джон Стивенс.

"Я знаю, что у клуба НБА "Даллас" была похожая ситуация с тренером Риком Карлайлом, также есть много других людей, с которыми это случилось, - сказал Нилл. - Мы считаем, что тест дал ложноположительный результат, но существует протокол. При ПЦР-тестировании есть разные уровни заражения или что-то вроде того, у него была очень низкая оценка, но тем не менее положительная, поэтому из соображений безопасности его сняли с матча".

"Однако он был вакцинирован, ему были сделаны обе прививки", - добавил генеральный директор клуба.

Ранее стало известно, что российский вратарь "Далласа" Антон Худобин выведен из ковид-протокола и сможет принять участие в следующем матче команды.

"Даллас" занимает шестое место в Центральном дивизионе, набрав 36 очков в 36 матчах. В следующем матче хоккеисты из Техаса в гостях сыграют с "Чикаго" 7 апреля.