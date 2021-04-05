Минспорт Подмосковья разберется в ситуации со смертью футболиста клуба "Знамя труда"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта Московской области будет проводить разбирательство в связи со смертью 18-летнего защитника молодежной команды подмосковного футбольного клуба "Знамя труда" Никиты Сидорова. Об этом ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В воскресенье Сидоров умер во время матча на местном стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуево. Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо, и он потерял сознание.

"У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение, - сказал Терюшков. - У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе [будет разбирательство]".