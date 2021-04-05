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Футбол в России

Минспорт Подмосковья разберется в ситуации со смертью футболиста клуба "Знамя труда"

В воскресенье 18-летний Никита Сидоров умер во время матча
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта Московской области будет проводить разбирательство в связи со смертью 18-летнего защитника молодежной команды подмосковного футбольного клуба "Знамя труда" Никиты Сидорова. Об этом ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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В воскресенье Сидоров умер во время матча на местном стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуево. Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо, и он потерял сознание.

"У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение, - сказал Терюшков. - У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе [будет разбирательство]".

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