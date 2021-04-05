Семак объяснил, почему "Зенит" не называет имена заразившихся коронавирусом футболистов

ТАСС, 5 апреля. Болезнь является личным делом футболистов, поэтому они самостоятельно должны заявлять о заболеваниях. Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В 2021 году в составе "Зенита" коронавирусом переболели нападающий Артем Дзюба, вратарь Андрей Лунев и полузащитник Вильмар Барриос.

"Во-первых, есть такое понятие, как частная жизнь, любая болезнь - в первую очередь личное дело, - сказал Семак. - И если сам футболист публично не говорит о том или ином заболевании, то почему это за него должен делать главный тренер? Во-вторых, практика постоянных тестов подчас приводила к тому, что положительные результаты чередовались с отрицательными - и что, каждый раз надо всем все объяснять? Случаются же ложнопозитивные тесты, а они ведь тоже автоматически приводят к тому, что игрока приходится на какое-то время изолировать".

"В прошлом году любой вечерний звонок клубного доктора вызывал у меня обоснованную тревогу, да и сейчас болезнь никуда не испарилась. Но все-таки на данный момент у многих наших ребят уже есть иммунитет, кто-то сделал прививку от коронавируса", - отметил главный тренер "Зенита".

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 48 очков. В понедельник петербургский клуб в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги примет подмосковные "Химки".