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НХЛ

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

В матче против "Нью-Джерси" форвард забросил 725-ю шайбу в карьере
Александр Овечкин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 5 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на понедельник "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" (5:4) в матче регулярного чемпионата. Овечкин записал на свой счет один гол, который стал для него 725-м в карьере, и две результативные передачи. Всего на счету 35-летнего россиянина в текущем сезоне 34 очка (19 шайб + 15 передач).

Первой звездой дня признан защитник Джейкоб Чичран из "Аризоны", который оформил хет-трик в игре против "Анахайма" (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня стал голкипер "Каролины" Петр Мразек, который в первом матче после травмы не пропустил ни одной шайбы. "Каролина" одержала победу над "Далласом" со счетом 1:0.

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