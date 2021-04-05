Руководство "Химок" в конце апреля проведет переговоры по поводу Мирзова и Идову

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" в конце апреля проведет переговоры по поводу продления аренды полузащитника Резиуана Мирзова и защитника Брайана Идову. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Мирзов был арендован "Химками" у московского "Спартака" в октябре 2020 года, Идову перешел на правах аренды из столичного "Локомотива" в августе прошлого года. Срок соглашений обоих футболистов истекает в июне 2021 года.

"Игроки Мирзов и [Максим] Глушенков арендованы у "Спартака", Идову - у "Локомотива". Мы будем где-то в конце апреля обговаривать и с владельцами клубов, и с футболистами возможность дальнейшего продолжения карьеры в нашем клубе, - добавил Терюшков. - Мирзов и Идову являются лидерами команды, поэтому нам было бы неплохо их сохранить, но здесь все будет зависеть от переговоров и условий, которые будут выставлены".

Терюшков рассчитывает, что "Химки" победят "Зенит" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. "У нас десять матчей без поражений, но, конечно, нам противостоит лидер турнира, действующий чемпион, - сказал Терюшков. - Конечно, мы бы хотели достойно сыграть, встречу дома мы проиграли со счетом 0:2, но смотрелись достойно. Если одно очко заберем, будет хорошо, а если вдруг победим, на что мы рассчитываем, то будет вообще отлично".

Идову 28 лет, в нынешнем сезоне он провел за "Химки" 23 матча, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. На счету 27-летнего Мирзова шесть голов и две передачи в 13 играх.

Матч между "Химками" и "Зенитом" пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск. "Химки" с 35 очками после 23 игр занимают девятое место в турнирной таблице. "Зенит" имеет в активе 48 очков и лидирует в чемпионате, отрыв от идущего вторым московского "Спартака" составляет одно очко.