Клуб НХЛ "Вашингтон" отозвал из аренды защитника "Салавата Юлаева" Алексеева

ТАСС, 5 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" принял решение отозвать из аренды защитника уфимского "Салавата Юлаева" Александра Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.

Договор об аренде между клубами был подписан в сентябре 2020 года. "Салават Юлаев" сохранит спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В нынешнем сезоне КХЛ россиянин принял участие в 64 играх, в которых набрал 17 (8 шайб + 9 передач) очков. "Салават Юлаев" завершил сезон в 1/4 финала, проиграв в серии "Ак Барсу" со счетом 0-4. Ранее "Коламбус" отозвал из аренды голкипера "Салавата Юлаева" Даниила Тарасова.

Алексееву 21 год, на драфте НХЛ в 2019 году он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде под общим 21-м номером. Сезон-2019/20 защитник провел в фарм-клубе "Вашингтона" в Американской хоккейной лиге (58 матчей; 3+18 очков). Он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2019).