РФС окажет необходимое содействие в деле о смерти 18-летнего футболиста

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) окажет необходимое содействие в расследовании причин смерти игрока клуба "Знамя труда" из подмосковного Орехово-Зуева Никиты Сидорова. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

В воскресенье 18-летний игрок молодежной команды клуба "Знамя труда" Сидоров умер во время игры на местном стадионе "Торпедо". Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание.

"Мы запросим всю информацию и окажем все необходимое содействие в расследовании этого дела", - сообщили в РФС.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков ранее сообщил ТАСС, что его ведомство будет проводить разбирательство по этому инциденту.