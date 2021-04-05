{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

РФС окажет необходимое содействие в деле о смерти 18-летнего футболиста

В воскресенье 18-летний игрок молодежной команды клуба "Знамя труда" Никита Сидоров умер во время матча на местном стадионе "Торпедо"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) окажет необходимое содействие в расследовании причин смерти игрока клуба "Знамя труда" из подмосковного Орехово-Зуева Никиты Сидорова. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

На эту тему

В воскресенье 18-летний игрок молодежной команды клуба "Знамя труда" Сидоров умер во время игры на местном стадионе "Торпедо". Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание.

"Мы запросим всю информацию и окажем все необходимое содействие в расследовании этого дела", - сообщили в РФС.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков ранее сообщил ТАСС, что его ведомство будет проводить разбирательство по этому инциденту. 

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Дмитриева: гандболистки ЦСКА будут "крушить все на своем пути", как герои боевика
Российский клуб 11 апреля проведет ответную встречу с "Бухарестом" за право выхода в "Финал четырех" Лиги чемпионов
Читать полностью