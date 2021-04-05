Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженный календарь игр

ТАСС, 5 апреля. Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) "убивают" игроков перегруженным календарем матчей. Такое мнение высказал главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит портал Goal.

"Футболисты - люди, а не машины, - сказал Гвардиола. - Я знаю игроков, которые расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но им необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь игр перегружен".

"У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как стартовал сезон. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график не только физически, но и морально - это невозможно", - отметил специалист.

"Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 74 очка в 31 матче. Следующую встречу в национальном первенстве команда проведет 10 апреля против "Лидса". 6 апреля "Манчестер Сити" проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", ответный матч запланирован на 14 апреля.