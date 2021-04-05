Федерация футбола Подмосковья взяла на контроль ситуацию со смертью 18-летнего игрока

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Федерация футбола Московской области держит на контроле ситуацию со смертью 18-летнего защитника молодежной команды подмосковного клуба "Знамя труда" Никиты Сидорова. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

Сидоров умер в воскресенье во время матча на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо, он потерял сознание.

"У нас все разбирательства изначально проводят соответствующие органы, - сказали в федерации. - Данный матч не проводился под эгидой Федерации футбола Московской области. Естественно, мы будем на связи и с клубом, и с органами, которые будут этим заниматься".

"Для нас это тоже трагедия, мы прекрасно понимаем, что федерация будет участвовать в этом вопросе. Мы будем контролировать процесс, узнавать информацию, которая будет поступать из органов, будем на связи с клубом непосредственно. Но для разбирательств у нас нет полномочий", - добавили в федерации.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков ранее сообщил ТАСС, что его ведомство будет проводить разбирательство по этому инциденту.