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Футбол в Италии

СМИ: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем на год

Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем еще на один сезон. Об этом сообщает журналист портала Tuttomercatoweb Раймондо де Маджистрис в Twitter.

Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время.

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

"Милан" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 29 матчах. В следующей встрече 10 апреля "Милан" на выезде сыграет с "Пармой".

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