СМИ: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем на год

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем еще на один сезон. Об этом сообщает журналист портала Tuttomercatoweb Раймондо де Маджистрис в Twitter.
Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время.
#Milan, definito il rinnovo per un'altra stagione di #Ibrahimovic. Presto l'annuncio.@TuttoMercatoWeb— Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) April 5, 2021
Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.
"Милан" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 29 матчах. В следующей встрече 10 апреля "Милан" на выезде сыграет с "Пармой".