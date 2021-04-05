СМИ: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем на год

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем еще на один сезон. Об этом сообщает журналист портала Tuttomercatoweb Раймондо де Маджистрис в Twitter.

Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время.